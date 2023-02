Produtores de Hollywood homenageiam Tom Cruise e ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/02/2023 - 14:37 Compartilhe

Por Lisa Richwine

(Reuters) – Os produtores de Hollywood comemoraram a carreira de Tom Cruise e entregaram sua principal honra cinematográfica à aventura multiversa “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” no sábado, em uma das principais cerimônias de premiação antes do Oscar no mês que vem.

O Producers Guild of America (PGA) homenageou Cruise com um prêmio pelo conjunto de sua obra, e vários palestrantes agradeceram ao ator por impulsionar o negócio do cinema prejudicado pela pandemia com o sucesso de bilheteria do verão passado “Top Gun: Maverick”.





“Tom Cruise mostrou a todos nós que o cinema estava de volta”, disse Sherry Lansing, ex-CEO da Paramount Pictures, em sua introdução.

Cruise, de 60 anos, ganhou fama como estrela de “Risky Business”, “Cocktail”, “A Few Good Men” e outros filmes.

Seus créditos como produtor incluem “Vanilla Sky”, “O Último Samurai”, os filmes “Missão: Impossível” e “Maverick”, que arrecadou quase 1,5 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais.

Ao receber o prêmio, Cruise aplaudiu o trabalho dos produtores de TV e cinema na platéia.

“Eu sei o que é preciso para fazer o que vocês fazem”, disse Cruise. “Não é apenas sorte. Vocês têm que criar essa sorte. Vocês têm que desejá-la. E eu quero que vocês saibam que estou sempre torcendo por vocês.”

“Continuarei a fazer tudo o que puder para contribuir e ajudar esta indústria e esta forma de arte que amo”, acrescentou.





Após os comentários de Cruise, “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” foi eleito o melhor filme teatral, dando impulso ao filme que irá concorrer ao Oscar em 12 de março. Quatro dos últimos cinco vencedores do troféu principal da PGA ganharam o Oscar de melhor filme, incluindo o drama familiar do ano passado “CODA”.

“Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” conta a história de uma dona de lavanderia sino-americana lutando para pagar seus impostos quando é arrastada para universos alternativos.

“Isso é insano! Muito obrigado”, disse o produtor Jonathan Wang, cercado pelos membros do elenco indicados ao Oscar, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu e Jamie Lee Curtis.

(Reportagem de Lisa Richwine)

