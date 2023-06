Produtores de citros de SP têm até o dia 15/7 para entregar relatório sobre cancro e greening

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 17:09 Compartilhe

São Paulo, 26 – Produtores de citros de São Paulo têm até 15 de julho para informar o resultado das vistorias sobre cancro e greening nos laranjais realizadas entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano. Segundo a Coordenadoria Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), a documentação pode ser informada no sistema informatizado de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave).

De acordo com o departamento de Defesa Sanitária e Inspeção Vegetal, além do número de plantas no talhão e o número de plantas erradicadas, especialmente devido à ocorrência de cancro cítrico e HLB (greening), os produtores também devem informar o número de plantas com sintoma de cancro cítrico ou HLB não erradicadas.

“Esta última informação não constava nos relatórios anteriores, mas a inclusão foi necessária devido à alteração da legislação, pois, com a publicação da Portaria MAPA nº 317, de 21 de maio de 2021, não é obrigatória a erradicação de plantas com sintoma de HLB em pomares com idade igual ou superior a nove anos, desde que seja feito o manejo do inseto vetor, o psilídeo (Diaphorina citri)”, explicou em nota o engenheiro agrônomo Alexandre Paloschi, diretor da instituição.

O cancro cítrico é causado pela bactéria Xanthomonas citri pv. citri, que ataca todas as variedades e espécies de citros.

Além de provocar lesões nas folhas, frutos e ramos, quando em alta incidência pode causar desfolha e queda de frutos. Desde 2017, o Estado de São Paulo é reconhecido como área sob Sistema de Mitigação de Risco (SMR) para o cancro cítrico.

Já para o HLB (greening), a doença é causada pela bactéria Candidatus Liberibacter spp. e disseminada pelo psilídeo (Diaphorina citri).

