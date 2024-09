Produtores de café do Cerrado Mineiro vão à Itália promover selo de DO

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 14:29 Para compartilhar:

São Paulo, 26 – A Federação dos Cafeicultores do Cerrado realizará, entre os dias 1º e 8 de outubro, um road show para promover o selo de Denominação de Origem (DO) da Região do Cerrado Mineiro (RCM) em três importantes cidades italianas: Milão, Florença e Roma. Segundo comunicado da federação, a iniciativa faz parte da campanha “A Verdade é Rastreável”, que busca destacar a autenticidade e rastreabilidade do café produzido na região.

A rastreabilidade, principal diferencial do café do Cerrado Mineiro, é uma garantia de origem que atende às expectativas do consumidor europeu, cada vez mais preocupados com a sustentabilidade e autenticidade dos produtos que consome, disse a federação.

Segundo o diretor executivo da entidade, Juliano Tarabal, a ideia é ampliar o reconhecimento da Denominação de Origem Cerrado Mineiro no mercado italiano e abrir novas oportunidades de negócios para os produtores da região. “Mapeamos cerca de 700 empresas no mundo que utilizam a origem Cerrado Mineiro e o mercado italiano é um dos principais. Escolhemos a Itália para iniciar uma série de eventos internacionais, com o objetivo de detalhar como funciona o processo de DO, apresentando a produção, normas, benefícios, as características do terroir, além de informar os principais números, cooperativas e armazéns credenciados e a história dos produtores. Nossa expectativa é que o road show gere novas parcerias comerciais, ampliando ainda mais o crescimento da marca RCM no mercado global.”

Roteiro

A Itália é um dos maiores importadores de café brasileiro, especialmente do Cerrado Mineiro, e também um dos principais consumidores de produtos com DO, fator que agrega valor ao café da região.

O tour começa no dia 1º de outubro, em Milão, em uma ação simbólica para comemorar o Dia Internacional do Café. A illycaffè, uma das maiores empresas de café na Itália, promoverá uma ação especial em uma das mais famosas estações de metrô da cidade, destacando o café do Cerrado Mineiro com o selo de origem e a prática da agricultura regenerativa. No mesmo dia, haverá uma prova de café (cupping) na cafeteria Cafezal Specialty Coffee, oferecendo aos consumidores italianos uma experiência sensorial com o autêntico café da região. No dia seguinte, outro evento será realizado na mesma cafeteria, desta vez para compradores.

A programação em Florença, no dia 3 de outubro, prevê um evento para torrefadores na cafeteria Ditta Artigianale e se encerra em Roma, no dia 8, com um encontro na Embaixada do Brasil para a indústria de torrefação, com a participação de Vanusia Nogueira, diretora executiva da Organização Internacional do Café (OIC) e de Andrea Illy, presidente da illycaffè.

A Região do Cerrado Mineiro abrange 55 municípios e uma área cultivada de aproximadamente 250 mil hectares, produzindo, em média, 6 milhões de sacas de 60 kg por ano. Esse volume representa 25,4% da produção de café em Minas Gerais e 12,7% da produção nacional.