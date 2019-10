Produtores brasileiros de suco ingressam na Justiça britânica contra indústria

São Paulo, 1 – Produtores de laranja entraram com uma ação indenizatória na Justiça do Reino Unido, na sexta-feira, 27, contra uma das maiores indústrias brasileiras de suco de laranja e contra alguns de seus sócios. O nome da empresa não foi divulgado, conforme nota da Associação Brasileira de Citricultores (Associtrus).

A ação decorre do fato de diversas indústrias de suco de laranja, juntamente com alguns de seus representantes legais, terem admitido a prática de condutas anticoncorrenciais notadamente a formação do cartel, pela qual celebraram, em 2016 e 2017, “Termos de Compromisso de Cessação de Prática” com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).