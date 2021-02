Produtores argentinos concluem plantio de milho, diz Bolsa de Cereais

São Paulo, 5 – O plantio da safra de milho 2020/21 na Argentina foi concluído, com um avanço de 2,1 pontos porcentuais na semana, disse a Bolsa de Cereais de Buenos Aires em relatório semanal. A área semeada alcançou 6,3 milhões de hectares, como previsto. No entanto, as primeiras estimativas de rendimento no centro da área agrícola estão abaixo das projeções iniciais, o que levou a Bolsa a reduzir sua previsão de safra em 1 milhão de toneladas, para 46 milhões de toneladas.

Segundo a Bolsa, o déficit hídrico em dezembro afetou o potencial de rendimento das lavouras precoces nas províncias de Córdoba, Santa Fé e em parte de Buenos Aires.

A Bolsa disse que 24% da safra de milho tem condição boa ou excelente, em comparação a 22% na semana anterior. A parcela em condição ruim ou muito ruim diminuiu de 10% para 9%. Já a parcela em condição normal diminuiu de 68% para 67%.

Quanto à soja, a parcela da safra em condição boa ou excelente aumentou de 18% para 19% na semana. Já a parcela em condição ruim ou muito ruim caiu de 13% para 9%.

A Bolsa disse que 72% têm condição normal, ante 69% na semana anterior. Segundo a Bolsa, 87% da safra tem condição hídrica adequada ou ótima, em comparação a 76% na semana anterior.

