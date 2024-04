Produtora de ovos dos EUA tem caso de gripe aviária e interrompe produção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/04/2024 - 9:15 Para compartilhar:

Nova York, 3 – A produtora de ovos Cal-Maine Foods, dos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira (2, que uma granja da empresa no Condado de Parmer, no Texas, teve registro de influenza aviária altamente patogênica. A confirmação da doença resultou no despovoamento de cerca de 1,6 milhão de galinhas poedeiras e 337 mil frangos, o que representa cerca de 3,6% do plantel total da companhia até 2 de março, segundo a Cal-Maine. A produção na instalação foi temporariamente interrompida.

Em nota, a Cal-Maine disse que trabalha para garantir que a produção de outras instalações reduza os efeitos das interrupções dos trabalhos no Condado de Parmer. A empresa ressaltou, ainda, que colabora com o governo para mitigar o risco de novos surtos e gerenciar de forma efetiva sua resposta. Fonte: Dow Jones Newswires.

