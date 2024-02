Produtora de conteúdo adulto recebe R$ 18 mil para enviar unhas, pelos e saliva para fã

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/sammyrocha/ 10/02/2024 - 21:06 Para compartilhar:

Diandra Cox, criadora de conteúdo adulto da Privacy e do OnlyFans, passou por uma situação bem inusitada com um de seus fãs.

De acordo com a brasileira, um seguidor gringo pagou aproximadamente 3,5 mil dólares (aproximadamente R$ 18 mil) para receber um potinho com sua saliva, unhas do pé e alguns pelos da área íntima.

Cox afirmou que foi a primeira vez que ela recebeu um pedido desse tipo, mas o faturamento valeu a pena.

“Foi bem tranquilo enviar este pedido. Há um tempo no ramo, já não me surpreendo com as coisas. A parte financeira compensa”, diz.

A influenciadora trabalha com conteúdo explícito há cerca de quatro anos. Atualmente, ela fatura por volta de R$ 100 mil por mês.

