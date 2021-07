Produtora brasileira lança pornô mais caro de sua história

A Brasileirinhas, produtora brasileira de filmes adultos, lançou o seu filme mais caro. De acordo com Ricardo Feltrin, colunista do Uol, o filme “Mini Homem de Ferro” teve um investimento superior a R$ 60 mil.

O filme foi gravado em 4K e conta com o ator e anão Pistolinha e as atrizes Elisa Sanches, Fá Padilha e Grazy Moreno no elenco.

Na trama, Pistolinha está andando a esmo pelas ruas e encontra a armadura intacta num lixo. Com o novo equipamento, que custou R$ 10 mil para a produtora, Pistolinha precisa escolher entre salvar ou mundo ou se satisfazer sexualmente.

