Produtor paulista tem até 15 de julho para enviar relatório de cancro e greening

19/06/2024 - 11:40

São Paulo, 19 – A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo informou, por meio de nota, que os produtores de citros devem entregar o relatório Cancro/HLB (greening) até o dia 15 de julho. O documento deve conter o resultado das vistorias trimestrais para as doenças cancro cítrico e greening realizadas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2024 em todas as plantas cítricas da propriedade.

O envio do relatório pode ser feito no sistema informatizado de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave).

Em São Paulo, a entrega do documento é obrigatória para todos os produtores, independentemente da idade das plantas.

O atraso ou a não entrega está sujeita às sanções previstas no Decreto Estadual 45.211, de 19 de setembro de 2000.

Com os dados do relatório cancro/greening, a equipe técnica da Defesa obtém informações precisas sobre a dispersão e incidência de doenças, possibilitando um melhor direcionamento das ações de defesa fitossanitária e de políticas públicas.