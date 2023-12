Produtor paulista recebeu 1,43% mais em novembro ante outubro, mostra IEA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 14:13 Para compartilhar:

São Paulo, 26 – O produtor paulista recebeu 1,43% mais pelos seus produtos em novembro em relação a outubro. No acumulado de 12 meses, a queda foi de 0,98%, informou o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em nota. O IEA calcula o Índice de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista (IqPR) e também o índice de origem vegetal (IqPR-V), que subiu 2,44% em novembro, e o índice de origem animal (IqPR-A), que cedeu 0,87% em novembro ante outubro.

Segundo o IEA, se a cana-de-açúcar – principal produto da agricultura paulista e que teve aumento de 0,09% em novembro – for retirada do índice, o IqPR e o IqPR-V subiram 2,22% e 5,10%, respectivamente.

Dentre as principais altas observadas em novembro de 2023, destacaram-se banana-nanica (+27,88%) e feijão (+19,68%). Para a banana, o clima quente nas regiões produtoras no começo do outono acelerou a maturação e a oferta em outubro, enquanto em novembro a manutenção da demanda não acompanhou a disponibilidade do produto, diz o IEA.

No caso do feijão, as chuvas no início da colheita da safra das águas no sudoeste paulista comprometeram a oferta regular do produto, o que tem levado os produtores a negociarem em patamares de preços mais elevados, acrescenta o IEA.

Quanto aos produtos que tiveram queda de preço em novembro ante outubro, destaca-se o tomate para mesa (-16,75%) e a batata (-13,66%).

No acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, de novembro de 2022 a novembro de 2023, o IqPR cedeu 0,98%, o índice animal caiu 13,52% e o vegetal subiu 4,76%. O porcentual positivo do IqPR-V é atribuído ao reajuste acumulado principalmente da cana-de-açúcar e das laranjas.

Para os produtos de origem animal, se sobressaíram a queda da carne bovina (-15%) nos últimos 12 meses. “Mesmo com a alta pontual de novembro de 2023, o setor vivencia um ciclo de alta oferta de animais prontos ao abate acima da demanda do mercado internacional”, comenta o IEA. Complementam a onda baixista dos preços dos produtos animais as quedas acumuladas nos últimos 12 meses do leite (-19,08%), da carne de frango (-18,75%), da carne suína (-9,8%) e dos ovos (-7,91%).

