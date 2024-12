Produtor musical de sucesso e eleito um dos ‘homens mais sexy’ de 2024: conheça o noivo de Selena Gomez

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 12/12/2024 - 14:21 Para compartilhar:

Casamento à vista! Após menos de dois anos de namoro, o produtor musical Benny Blanco anunciou nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, 12, que pediu a cantora e atriz Selena Gomez em noivado. Os fãs de Selena foram à loucura, e muitas pessoas ficaram curiosas para saber mais sobre o futuro marido da estrela. Por isso, IstoÉ Gente conta quem ele é a seguir.

Selena conheceu Benny em 2015, quando trabalharam juntos na produção de “Same Old Love”, um dos hits da carreira da cantora. Em entrevista, ele disse que, naquela época, não sentia nada por Selena e que não sabe precisar quando isso mudou.

O casal começou a se relacionar em junho de 2023, mas só anunciou oficialmente o namoro em dezembro, quando Selena Gomez respondeu a um questionamento do site “Pop Faction” nas redes sociais.

Benjamin Joseph Levin, de 36 anos, nasceu na Virgínia, Estados Unidos, no dia 8 de março de 1988. Ele começou sua carreira bem jovem, muito antes de completar 18 anos. Além de produtor musical, é compositor e multi-instrumentista.

O noivo de Selena Gomez tem 1,8 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha sua vida profissional e pessoal, claro, ao lado da amada.

Benny Blanco já produziu hits como “Teenage Dream”, de Katy Perry, e “TiK ToK”, de Kesha.

Ele também trabalhou com Britney Spears, Maroon 5, BTS, Gracie Abrams, Ed Sheeran, Ariana Grande, Lana Del Rey, Miguel, Halsey e Camila Cabello.

Benny já trabalhou com Justin Bieber e The Weeknd, ex-namorados da noiva. Ele chegou a ser indicado a premiações por parcerias com Justin. Ao todo, tem 11 Grammys.

Neste ano, Benny Blanco entrou na lista dos “homens mais sexy” da revista People. “Esse é o meu homem”, disse Selena sorridente durante uma entrevista ao programa CBS Sunday Morning.