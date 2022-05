Produtor espera plano safra para confirmar investimentos em máquinas, diz Abimaq

São Paulo, 27 – Os negócios prospectados nas duas mais recentes feiras de máquinas e equipamentos agrícolas, a saber Agrishow e Feimec, surpreenderam seus organizadores e expositores, sendo que só na primeira a expectativa é de confirmação de negócios é na casa dos R$ 11 milhões. Contudo, segundo a diretora-executiva de Economia Estatística e Competitividade da Abimaq, Maria Cristina Zanella, os produtores estão aguardando os anúncios do Plano Safra e os dados das projeções de safra do IBGE, no próximo dia 8 de junho.

O setor agrícola continua desempenhando bem, com o segmento de máquinas crescendo em faturamento 3,2% em abril sobre o mesmo mês do ano passado e em 7,9% no acumulado dos quatro primeiros meses de 2022, mas os produtores devem aguardar os dois anúncios para confirmar as compras de máquinas preestabelecidas nas feiras.





Segundo Cristina Zanella, as exportações de máquinas agrícolas têm crescido bem acima da indústria de máquinas em geral, na base de 52% por 7% na conta de abril sobre abril do ano passado.

Mas de modo geral, segundo a executiva da Abimaq, a taxa de queda dos investimentos tem se ampliado, entre outras razões, pela valorização cambial. Em janeiro e fevereiro, a taxa era negativa em 1%. Em março foi para 5% e em abril chegou a 11%.

“Quando pego os dólares das exportações e os converto para real, perco quase 15% por causa da valorização recente do câmbio”, disse Cristina Zanella.

Ela acrescenta que a redução na demanda interna também está por trás da queda na taxa de investimento da indústria de máquinas e equipamentos.