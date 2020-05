Produtor do cantor Mumuzinho morre de coronavírus: “Não consigo acreditar”

O cantor Mumuzinho usou a sua rede social na última quarta-feira (27), para lamentar a morte do seu produtor João Paulo, que morreu vítima do novo coronavírus.

Segundo informações da assessoria do artista, João Paulo estava internado na UTI de um hospital particular em Fortaleza, em estado grave, com quadro de problemas respiratórios e acabou não resistindo a doença.

Em seu Instagram, Mumuzinho postou uma foto ao lado do amigo e prestou uma homenagem: “Hoje me despeço de um grande amigo que acaba de partir. Acho que ainda não consigo acreditar que você se foi. Meu coração está de luto, fico aqui com as nossas melhores lembranças…Rezarei sempre por você meu amigo , para que Deus lhe proteja aí em cima…. Obrigado por todos esses anos juntos… Descanse em paz #lutopavao #triste”, escreveu ele na legenda da publicação.

Vale lembrar que, no final de abril, o cantor também foi infectado pela Covid-19 e ficou internado cerca de 4 dias.

Confira a publicação do cantor em homenagem ao colega de trabalho: