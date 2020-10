Produtor de café de Divinolândia vence concurso de qualidade de São Paulo

São Paulo, 30 – Os melhores cafés do Estado de São Paulo, safra 2020, já foram definidos pela comissão organizadora do 19º Concurso Estadual de Qualidade do Café de São Paulo – Prêmio Aldir Alves Teixeira. São ao todo 11 lotes finalistas, cujas notas são compostas pela pontuação obtida na avaliação técnica (80%) e no quesito sustentabilidade (20%).

Dos 11 finalistas, quatro são na categoria Café Natural, quatro na categoria Cereja Descascado, dois na categoria Microlote (de apenas duas sacas, não importando a forma de preparo) e um Nano lote. As informações são do Sindicato das Indústrias de Café do Estado de São Paulo (Sindicafe-SP).

O campeão foi o produtor Carlos Rovilson Penna, de Divinolândia, com a nota 8,55, na categoria Cafés naturais. Um destaque, foi na categoria Nano Lote (que não concorre com as demais), o produtor Claudinei Junqueira, também de Divinolândia, com a nota de 8,59.

Na edição deste ano, foram inscritos por cooperativas e associações de produtores 69 lotes, de 8 regiões produtoras. As amostras de todos os lotes foram avaliadas nesta quinta-feira, 29, por um júri técnico, na sala de Classificação e Degustação da Associação Comercial de Santos.

Para Nathan Herszkowicz, presidente executivo do Sindicafe-SP esse concurso, que une produtores, indústrias, cafeterias, varejo e consumidores, e que é pioneiro e o mais antigo do Brasil, é a grande oportunidade de mostrar a excelente qualidade dos cafés de São Paulo, dando a oportunidade dos apreciadores da bebida degustarem o que há de melhor em café.

Leilão

Os 11 lotes finalistas poderão ser adquiridos por cafeterias, torrefações e pessoas jurídicas durante o leilão que começa dia 5 e termina dia 11 de novembro. A ficha de participação está disponível no site www.sindicafesp.com.br e deverá ser preenchida e enviada, juntamente com o lance, para o e-mail camarasetorial@sindicafesp.com.br.

O resultado do leilão será divulgado dia 27 de novembro, em cerimônia a ser realizada online, quando será feita a premiação dos produtores e das empresas campeãs (as que deram os maiores lances no leilão). Esses cafés serão industrializados e a partir de dezembro estarão disponíveis aos consumidores, em embalagens com selos numerados, que poderão adquiri-los em lojas gourmet ou via e-commerce.

Veja também