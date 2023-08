Produtor audiovisual Leo Platô morre aos 28 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 8:42 Compartilhe

O produtor audiovisual Leo Platô, querido por uma série de artistas, morreu aos 28 anos, nesta quinta-feira, 24. A informação foi divulgada pela cantora Fafá de Belém, que também lamentou a perda com uma homenagem em suas redes sociais.

“Perdi meu menino… O meu menino acabou de partir! Eu estou devastada, não consigo acreditar que você se foi”, disse Fafá, que trabalhou com o produtor anteriormente.

Mariana Belém, filha de Fafá, também expressou toda a sua tristeza com a notícia. “Ah não, Leo. NÃO. Não pode ser. Como vou trabalhar sem as baboseiras que a gente inventava? Quem vai vir correndo com a câmera fazer registros lindos? Quem vai dançar carimbó comigo? NÃO, LEO. NÃO. Serei pra sempre sua Guará. Te amo pra sempre. Vá em paz, que Nazinha te guie e te cuide. Estamos sem um pedaço nosso aqui, mas com você eternamente no coração. Te amo te amo”, escreveu.

Mais conhecido na região norte do país, Leo chegou a realizar trabalhos para a Câmara de Comunicação da Cidade de Belém no Brasil; para emissoras de TV locais, como a TV Liberal, afiliada da Globo, e a TV Cultura.

O velório de Leo Platô acontecerá em Belém, capital do Pará, neste sábado, 26, na Capela Recanto da Saudade, a partir das 10h.

