Produtor acusado de ameaçar atrizes por rede social diz que agiu por ‘impulso’

O produtor audiovisual que está sendo acusado de ameaçar e ofender atrizes após ter trabalhos recusados diz que agiu por “impulso” e que não tem reais intenções de machucá-las. Hugo Rodrigues da Cunha Silva foi acusado por três jovens atrizes. Duas delas registraram boletim de ocorrência, sendo que uma delas é menor de idade.

Ao G1, o produtor disse que as ofensas ocorreram durante discussões e que não foram “ataques gratuitos”. “Fica parecendo que só eu fiquei escrevendo, mandando áudio atrás de áudio, mas não. É muito fácil, a pessoa vai e te provoca. Você se toma de raiva, briga com a pessoa ali, e ela pega e tira as partes que ela quer e põe na internet para aparecer”, justifica.

O produtor diz que se irritou com as jovens porque teve seu trabalho desrespeitado. “Pode recusar, mas não diz que é mentira”, disse. “Não vou aceitar desrespeito e não vou continuar aceitando. Se não quer brigar, não entra em contato comigo”.

No entanto, Hugo, que tem uma produtora em São Paulo, admite que agiu por impulsividade. Questionado se voltaria a repetir as ofensas e ameaças às atrizes, o produtor diz que “depende”. “Sou muito impulsivo. Hoje, por exemplo, estou muito calmo. Mas numa quinta-feira, que é um dia mais pesado, é muito difícil ser gentil com as pessoas”.

O produtor diz, ainda, que não ameaçou a integridade física das jovens. “Para um crime real de ameaça, tem que haver intenção de dolo”, explica. “Agora, eu estou no Distrito Federal, eu não vou sair daqui para ir a Santos atrás de uma dançarina”.

O produtor explica que está fazendo seleção de casting para sua nova série adolescente, que se passa em um estúdio de dança em São Paulo, e trata, em alguns momentos, de assuntos delicados, como a cena de estupro citada por uma das jovens ofendidas. “O artista empresta seu corpo para dar vida à arte. Se não serve, é só recusar”.

