Produtividade eleva 2ª safra de milho do Brasil a 97,17 mi t, diz Pátria AgroNegócios

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 17:24 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A segunda safra de milho do Brasil deverá somar um recorde de 97,17 milhões de toneladas em 2022/23 aumento de quase 5 milhões de toneladas na comparação com a previsão de abril, apontou nesta quinta-feira o mais recente levantamento da consultoria Pátria AgroNegócios, que vê maiores produtividades.

“O destaque fica para o reajuste de produtividade em relação ao nosso último levantamento”, disse o diretor da consultoria Matheus Pereira.

Agora, devido a boas condições climáticas, a expectativa é de crescimento 8,6% na produtividade média ante a temporada passada, para 5.699 kg/hectares.

Com o ajuste na segunda safra, a produção do total de milho do Brasil foi estimada em 126,87 milhões de toneladas.

(Por Roberto Samora)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias