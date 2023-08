Produtividade de cana no Centro-Sul cresce 24% em julho, mas qualidade é inferior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 14:00 Compartilhe

São Paulo, 21 – A média de produtividade dos canaviais colhidos no mês de julho no Centro-Sul do Brasil (98 toneladas por hectare) foi 24,1% superior à registrada na safra passada (78,9 t/ha). No acumulado da safra 2023/24, a produtividade segue a mesma tendência, com variação positiva de aproximadamente 22% (93,6 t/ha nesta safra, em comparação com 76,5 t/ha em 2022/23).

Os dados são do Boletim de Olho Na Safra, divulgado pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) nesta segunda-feira.

Os destaques de crescimento da produtividade em julho foram Araçatuba (35,8%), São Carlos (33,5%) e Mato Grosso do Sul (31,5%).

Já a qualidade da matéria prima (ATR) colhida no mês de julho foi inferior em praticamente todas as regiões, com exceção dos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Esse menor desempenho no mês de julho pode ser atribuído à melhor distribuição de chuvas que ocorreu na região Centro-Sul que, consequentemente, contribuiu para o melhor armazenamento de água no solo. Com mais água no solo a cana tende a maturar menos, diminuindo a produção de açúcar, explicou o CTC.

O valor de Açúcar Total Recuperável (ATR) de julho afetou negativamente o acumulado da safra para esse indicador, porém, na média do Centro-Sul os valores estão praticamente iguais, sendo 129,8 kg/tc em 2022/23 para 129,5 kg/tc nesta safra. As maiores quedas foram observadas em São Carlos (-6,2%), Piracicaba (-5,9%) e São José do Rio Preto (-3%).

