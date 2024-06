Produtividade da safra 2024/25 de cana tem queda de 3,5% no Centro-Sul, diz CTC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 14:47 Para compartilhar:

São Paulo, 20 – A safra 2024/25 de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil acumula queda de 3,5% na produtividade média até o fim de maio, de acordo com boletim do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). A produtividade média ficou em 89,4 toneladas por hectare (t/ha) no período. Nos dois primeiros meses da safra passada, a produtividade acumulada foi de 92,6 t/ha.

A queda é atribuída ao déficit hídrico, o que afetou a produtividade, principalmente, nas regiões do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e noroeste do Estado de São Paulo, explicou o CTC.

Os destaques em produtividade nos dois primeiros meses da safra foram Minas Gerais (102 t/ha), Ribeirão Preto (101,7 t/ha) e Piracicaba (100 t/ha).

A qualidade da matéria-prima, de acordo com o CTC, está em torno dos 121 kg de açúcar total recuperável por tonelada de cana-de-açúcar.