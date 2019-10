Produtividade agropecuária cresceu na média de 3,36% ao ano desde 1975

São Paulo, 07 – Estudo do Ministério da Agricultura aponta que a produtividade da agropecuária brasileira avançou a média de 3,36% ao ano no período de 1975 e 2018. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (7), em Brasília, e incorpora dados preliminares do Censo Agropecuário 2017 e de pesquisas anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o estudo, o desempenho é superior à média histórica do setor nos Estados Unidos (1,38% entre 1948 e 2015), além de países como Argentina, Austrália e China. Para o coordenador-geral de Avaliação de Políticas e Informação da Secretaria de Política Agrícola do Mapa, José Garcia Gasques, a melhora na produtividade está associada principalmente à qualificação de mão de obra e à eficiência no uso de máquinas e implementos agrícolas.

Entre 2000 e 2009, a produtividade aumentou 3,8% ao ano, em média, enquanto o volume de produção cresceu 5,2%, destaca o ministério. Porém, esse movimento se desacelerou entre 2014 e 2018, devido à crise econômica e aos prejuízos climáticos nas safras de grãos – especialmente arroz, milho e algodão em 2016 e 2018.

O estudo avaliou lavouras perenes e temporárias, produção animal e de leite, mel, seda e casulo, além de abates de bovinos, suínos e aves e insumos. A pesquisa teve participação da Embrapa e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).