Produção siderúrgica cai 1,5% nos cinco primeiros meses do ano

A produção brasileira de aço bruto recuou 1,5% no acumulado de janeiro a maio deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, somando 14 milhões de toneladas. A produção de laminados teve queda de 3,8% comparando com os primeiros cinco meses de 2018, com total de 9,4 milhões de toneladas. Os produtos semiacabados para vendas também mostraram retração de 5,1%, alcançando produção de 3,7 milhões de toneladas entre janeiro e maio.

Já as vendas internas tiveram incremento de 4,6% no acumulado até maio de 2019, com 7,4 milhões de toneladas, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Aço Brasil. O consumo aparente de produtos siderúrgicos no Brasil teve aumento de 3,6% frente aos cinco primeiros meses do ano passado, com total de 8,4 milhões de toneladas. O instituto advertiu, entretanto, que as variações positivas de vendas internas e consumo devem considerar a greve dos caminhoneiros, que ocorreu em maio do ano passado e rebaixou a base de comparação de 2018.

Em relação às importações, foram registradas 1,1 milhão de toneladas entre janeiro e maio deste ano, uma elevação de 5,3% frente a igual período do ano passado. Em termos de valor, porém, houve queda de 1% no período atingindo US$ 1 bilhão. Não foram divulgadas informações referentes às exportações, devido à existência de inconsistências nos dados da Secretaria de Comércio Exterior, que “poderão ser passíveis de revisão”, segundo o Instituto Aço Brasil.

Maio

A produção de aço bruto nacional atingiu, no mês de maio, 2,8 milhões de toneladas, um aumento de 2,9% em comparação com o mesmo mês de 2018. Em contrapartida, a produção de laminados (2 milhões de toneladas), foi 2,1% menor que a apurada em maio do ano passado. A produção de semiacabados para vendas, com total de 647 mil toneladas, teve redução de 18,1% ante o mesmo mês de 2018.

Em relação às vendas internas, os dados revelam expansão de 31,3% no mês de maio frente ao mesmo mês de 2018, com 1,5 milhão de toneladas. O consumo aparente de produtos siderúrgicos alcançou 1,7 milhão de toneladas, alta de 28,2% na comparação com mesmo período de 2018. De novo, o instituto alertou que as variações positivas das vendas internas e consumo aparente de maio de 2019 devem ser analisadas tendo em vista a distorção estatística provocada pela greve geral dos caminhoneiros em maio do ano passado.

As importações registradas em maio de 2019 somaram 232 mil toneladas, com valor de US$ 236 milhões, revelando diminuição de 4,1% em volume, expansão de 1,3% em valor na comparação com maio de 2018.

Produção regional

Minas Gerais continua liderando a produção de aço bruto no país, com total de 4,53 milhões de toneladas, seguido pelo Rio de Janeiro (3,94 milhões de toneladas) e Espírito Santo (2,91 milhões de toneladas). O Brasil lidera a produção siderúrgica na América Latina, com 11,27 milhões de toneladas no período de janeiro a abril de 2019.

No entanto, esse resultado mostra recuo de 2,5% em relação ao primeiro quadrimestre de 2018. Em seguida, aparece o México, com produção de aço bruto de 6,47 milhões de toneladas, retração de 6,9% na comparação com janeiro/abril de 2018.

Em termos globais, a liderança segue sendo exercida pela China, que produziu entre janeiro e abril deste ano 314,96 milhões de toneladas, expansão de 10,1% sobre o acumulado até abril do ano passado. Na segunda posição, aparece a União Europeia, com 56,64 milhões de toneladas, retração de 2,1% ante o acumulado janeiro/abril de 2018.