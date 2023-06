Produção no pré-sal sobe 5,9% em maio, para 3,2 mi boe/d, mostra ANP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 10:50 Compartilhe

A produção de petróleo e gás natural na região do pré-sal subiu 5,9% em maio, para 3,2 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), segundo dados preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O pré-sal representou 77,78% da produção do Brasil no mês passado.

Levando em conta apenas a produção de petróleo, o crescimento também foi de 5,9%, para 2,5 milhões de barris por dia (bpd) e a produção de gás natural subiu para 109 milhões de metros cúbicos diários (m3/d), uma alta de 5,9%.

Segundo os dados da ANP, a produção da Petrobras permaneceu praticamente estável em maio, registrando 2,6 milhões de boe/d, com 2 milhões de bpd de petróleo e 95,7 milhões de m3/d de gás natural.

Os dados, porém, ainda podem passar por atualizações até o fim do mês, destaca a agência.

No País, a produção atingiu 4,1 milhões de boe/d em maio, sendo 3,2 milhões de bpd de petróleo e 144,4 milhões de m3/d. O crescimento nos três casos foi de 1,9%.

