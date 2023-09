Produção nacional de mel sobe 9,5% em 2022, para um recorde de 61 mil t, diz IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 14:51 Compartilhe

Rio, 21 – A produção brasileira de mel permaneceu em expansão em 2022, com aumento de 9,5% ante 2021, para um recorde de 61,0 mil toneladas. Os dados são da pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O avanço foi puxado pela Região Nordeste, com alta de 16,5% na produção local, para 23,6 mil toneladas, somando 38,7% do total produzido no País. O Nordeste vinha aumentando a produção de mel desde 2017, ultrapassando no ano passado a região Sul, que desceu à segunda colocação no ranking de maior produção, responsável por uma fatia de 36,8% do total nacional, após uma alta de 0,9% ante o desempenho de 2021, para 22,4 mil toneladas.

O valor de produção nacional de mel totalizou R$ 957,8 milhões em 2022, aumento de 12,5% em relação a 2021. Além do crescimento na produção, houve elevação de 2,7% no preço médio do produto.

“O crescimento da produção de mel está relacionado às condições climáticas favoráveis, que proporcionaram maior disponibilidade de recursos alimentares para as abelhas. A crescente demanda por produtos naturais e saudáveis, nacional e internacionalmente, também tem impulsionado a produção apícola nacional. O ano de 2022 apresentou o terceiro melhor resultado para volume e o segundo para faturamento nas exportações brasileiras de mel, segundo dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia)”, apontou o IBGE.

A pesquisa registrou 4.049 municípios com alguma produção de mel em 2022. A lista dos 10 maiores municípios produtores foi liderada por Arapoti (Paraná), seguido de Ortigueira (Paraná), São Raimundo Nonato (Piauí), Botucatu (São Paulo) e Campo Alegre de Lourdes (Bahia).

