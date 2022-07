Produção mineral do Brasil cai 9% no primeiro semestre, diz Ibram

(Reuters) – A produção mineral do Brasil recuou 9% durante o primeiro semestre deste ano ante igual período de 2021, para 441 milhões de toneladas, mostraram dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) nesta quarta-feira.







Já o faturamento da indústria do setor caiu 24% entre janeiro e junho, para 113,2 bilhões de reais. Considerando só o segundo trimestre, houve uma recuperação de 1% em relação ao registrado nos três primeiros meses do ano.

A queda no faturamento foi puxada principalmente pelo minério de ferro, que recuou 36% no semestre, registrando 68,3 bilhões de reais. O produto representa 73% de toda a produção mineral do Brasil, segundo o Ibram.

Segundo o diretor-presidente do Ibram, Raul Jungmann, os resultados negativos do setor no semestre se devem principalmente à atual conjuntura da economia global, que impactou a demanda e preços.

“Estamos vendo uma certa desaceleração da China e também os impactos da guerra Ucrânia-Rússia, que, embora localizada no coração da Europa, impacta todos os demais países, ainda que não diretamente envolvidos no conflito”, disse Jungmann.

(Por Rafaella Barros)