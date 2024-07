Produção industrial no RS cai 26,2% em maio ante abril, afirma IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2024 - 12:05 Para compartilhar:

As inundações que afetaram o Rio Grande do Sul provocaram um tombo recorde de 26,2% na produção industrial gaúcha em maio em relação a abril. O resultado sucede um ganho acumulado de 9,5% nos três meses anteriores de resultados positivos. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Trata-se da taxa negativa mais intensa já registrada na série histórica, superando inclusive a registrada no início da pandemia, em abril de 2020 (-20,5%)”, frisou o IBGE. A série histórica da pesquisa tem início em janeiro de 2002.

Na passagem de abril para maio, houve perdas no Rio Grande do Sul nos ramos de derivados do petróleo; produtos químicos; veículos automotores; alimentos; artefatos de couro, artigos para viagem e calçados; produtos do fumo; máquinas e equipamentos; produtos de metal; metalurgia; e bebidas.

“Houve paralisação total ou parcial em diversas plantas industriais, além de muitas dificuldades de logística que prejudicaram a atividade industrial no Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, a indústria gaúcha está 34,5% abaixo do seu nível de produção mais alto, obtido em setembro de 2008. Esse é o segundo pior patamar de produção da indústria no estado, atrás apenas do resultado de abril de 2020”, citou Bernardo Almeida, analista da pesquisa do IBGE, em nota oficial.

O Rio Grande do Sul detém uma fatia de 6,8% da indústria nacional.