Produção industrial na Itália cai 2,1% em junho, mostra Istat

Ansa 05/08/2022 - 8:33 Compartilhe

ROMA, 5 AGO (ANSA) – A produção industrial da Itália caiu 2,1%, dado dessazonalizado, em relação a maio, marcando uma retração pelo segundo mês consecutivo, informou o Instituto Nacional de Estatística (Istat) nesta sexta-feira (5).

No entanto, apesar das quedas, o segundo trimestre segue com alta na produção de 1,2% na comparação com os três meses anteriores. Na comparação com junho de 2021, houve queda de 1,2%.

A retração mensal foi sentida, praticamente, em todos os macro setores, com exceção da energia, que cresceu 1,9%.

Por segmento produtivo, as maiores altas ocorreram na produção de coque e produtos petrolíferos refinados (+9,3%) e na fabricação de computadores e produtos eletrônicos (+9,3%).

Também tiveram bom resultado as indústrias têxteis, de roupas, peles e acessórios (+5,5%).

Já as maiores quedas foram sentidas na fabricação de meios de transporte (-9,8%), na metalurgia e na produção de produtos em metal (-6,9%) e na confecção de produtos elétricos (-6,1%).

(ANSA).