Produção industrial fica estável no 3º trimestre ante 2º trimestre, revela IBGE

A produção industrial brasileira ficou estável no terceiro trimestre deste ano em relação ao segundo trimestre, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado sucede um avanço de 0,3% no segundo trimestre de 2023 ante o trimestre imediatamente anterior, após ter registrado também estabilidade (0,0%) no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre de 2022.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a produção industrial também ficou estável no terceiro trimestre de 2023.

