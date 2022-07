Produção industrial dos EUA cai 0,2% em junho ante maio

A produção industrial dos Estados Unidos caiu 0,2% em junho ante maio, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O resultado contrariou expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade no indicador.

O dado de maio foi revisado de alta de 0,1% para estável. No segundo trimestre como um todo, a produção industrial americana avançou 6,1% ante mesmo intervalo de 2021. A capacidade de utilização da indústria dos EUA recuou 0,3 ponto porcentual na passagem de maio para junho, a 80,0%, também aquém do consenso do mercado, de 80,5%. O dado de maio foi revisado para baixo, de 80,8% para 80,3%.