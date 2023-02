Produção industrial do Reino Unido sobe 0,3% em dezembro ante novembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2023 - 7:17 Compartilhe

A produção industrial do Reino Unido subiu 0,3% em dezembro ante novembro de 2022, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 10, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,1% no período. Já na comparação anual, a produção industrial britânica sofreu contração de 4% em dezembro. O consenso do WSJ, no entanto, apontava um declínio maior, de 5,3%. Apenas a produção manufatureira do Reino Unido ficou estável em dezembro ante novembro, mas encolheu 5,7% em relação a um ano antes.





