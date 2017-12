Produção industrial do México recua 1,18% em outubro na comparação anual

A produção industrial do México recuou 1,1% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2016, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi) do país. O resultado contrariou as estimativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 0,7%.

Na série sem ajustes sazonais, a produção industrial recuou 0,1% em outubro ante o mês anterior, informou o Inegi. (Flavia Alemi, com informações da Dow Jones Newswires – flavia.alemi@estadao.com)