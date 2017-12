A produção industrial do Japão cresceu 0,5% em outubro ante setembro, segundo revisão divulgada hoje que confirmou dado preliminar do fim de novembro. O Ministério de Economia, Comércio e Indústria do país também estimou que os estoques da indústria japonesa subiram 3,2% na mesma comparação, enquanto os embarques diminuíram 0,4%.