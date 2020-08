Produção industrial da zona do euro sobe 9,1% em junho ante maio

A produção industrial da zona do euro cresceu 9,1% em junho ante maio, numa indicação de que continuou se recuperando dos efeitos da pandemia de coronavírus, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 12, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado, no entanto, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam aumento de 9,5% no período.

Na comparação anual, a indústria do bloco reduziu a produção em 12,3% em junho. Neste caso, a projeção do mercado era de queda menor, de 11,4%.

A Eurostat também revisou suas estimativas para a produção industrial de maio, para alta de 12,3% na comparação mensal e contração de 20,4% no confronto anual.

