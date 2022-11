Produção industrial da zona do euro em setembro sobe mais do que o esperado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 9:51 Compartilhe

BRUXELAS (Reuters) – A produção industrial da zona do euro aumentou muito mais do que o esperado em setembro e o dado de agosto também foi revisado para cima, embora economistas tenham dito que os números positivos podem ser em parte devido ao adiantamento da produção antes de interrupções relacionadas à energia neste inverno.

A produção industrial mais forte do que o esperado ajuda a explicar por que a zona do euro ainda conseguiu crescer 0,2% no período entre julho e setembro em relação ao trimestre anterior, apesar dos preços de energia crescentes e juros altos.

O escritório de estatísticas da União Europeia, Eurostat, disse que a produção industrial nos 19 países que compartilham o euro subiu 0,9% em setembro em relação ao mês anterior, para um ganho de 4,9% na base anual.

Economistas consultados pela Reuters esperavam um aumento mensal de 0,3% e um avanço anual de 2,8%.

Os dados de agosto foram revisados para cima para um crescimento de 2,0% no mês e 2,8% em relação ao ano anterior, de 1,5% e 2,5% antes respectivamente.

“Aumentos consecutivos na produção pintam uma imagem enganosa das perspectivas para o setor industrial da zona do euro”, disse Ken Wattret, economista da S&P Global Market Intelligence.

“As possíveis explicações para a atual divergência de pesquisas e dados incluem a produção antecipada antes das interrupções relacionadas à energia durante o inverno, aumentando a probabilidade de declínios acentuados na produção daqui para frente”, disse ele.

A Comissão Europeia espera que a economia da zona do euro se contraia nos últimos três meses de 2022 e no primeiro trimestre de 2023.

(Reportagem de Jan Strupczewski)

