Produção industrial da China sobe 4,5% em setembro na comparação anual

18/10/2023 - 7:20

A produção industrial da China cresceu 4,5% em setembro de 2023, ante igual mês do ano passado, informou nesta quarta-feira, 18, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês).

O resultado repetiu o número registrado em agosto, quando a produção industrial chinesa havia crescido 4,5% na comparação anual, e ficou acima das estimativas dos analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam avanço de 4,3%.

Já as vendas no varejo chinês subiram 5,5% em setembro, na comparação anual, acelerando em relação ao resultado de agosto, quando haviam crescido 4,6%, e acima da previsão da FactSet, que apontava crescimento de 4,5% no período.

Os investimentos em ativos fixos subiram 3,1% no acumulado do ano até setembro, em comparação com o mesmo intervalo de 2022. Em agosto, haviam subido 3,2%. *Com informações da Dow Jones Newswires.

