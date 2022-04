Produção industrial da China registra menor nível em dois anos

A produção industrial na China registrou o menor nível em dois anos no mês de março, indicam dados independentes divulgados nesta sexta-feira (1), em meio ao pior surto de covid-19 no país desde a primeira onda da pandemia.

O índice dos gerentes de compras (PMI), publicado pelo grupo de mídia chinês Caixin, foi divulgado um dia depois dos dados oficiais do mesmo indicador, que mostraram a contração de atividade industrial mais acelerada desde outubro de 2021.

As autoridades buscam conter os surtos de covid com restrições e confinamentos que afetam centros importantes de produção do país, como Shenzhen e Xangai.

Os indicadores de atividade industrial medem o pulso das fábricas no país. A pesquisa da Caixin, que cobre pequenas e médias empresas, é considerada, por alguns analistas, como um reflexo mais preciso da situação econômica, porque os números oficiais se concentram nos grandes grupos.

O indicador Caixin PMI caiu a 48,1 em março, abaixo dos 50 pontos, nível que separa o crescimento da contração.

Tanto os pedidos para produtos de consumo interno como para os das exportações caíram com o ritmo mais elevado desde 2020, quando a China enfrentou a primeira onda da pandemia, revelou o informe.

“Em março houve surtos de covid em várias regiões na China, o que perturbou a cadeia de produção e impactou a produção”, indicou Wang Zhe, um economista do grupo Caixin Insight Group, em um comunicado.

“A demanda do mercado ficou debilitada, especialmente para os bens de consumo”, indicou.

