Produção industrial da Alemanha cai mais do que o esperado em dezembro

BERLIM (Reuters) – A produção industrial alemã caiu mais do que o esperado em dezembro, pressionada por queda em setores intensivos em energia, disse a agência federal de estatísticas nesta terça-feira.

A produção industrial diminuiu 3,1% em relação ao mês anterior, disse a agência. A expectativa em pesquisa da Reuters era de retração de 0,7% no mês.

A queda foi mais severa nos setores industriais intensivos em energia, onde a produção diminuiu 6,1% em dezembro na comparação com novembro.





Isto ilustra como a crise energética está prejudicando gravemente a indústria, disse Carsten Brzeski, chefe global de macroeconomia do ING.

“O antigo motor de crescimento da economia alemã está tropeçando e não há uma melhora à vista”, disse Brzeski.

A Alemanha, mais duramente atingida pelos problemas de fornecimento de gás russo para a Europa Ocidental, pediu às famílias, empresas e indústria que tentassem cumprir uma meta nacional de 20% de economia de gás para ajudar a evitar a escassez de gás durante o inverno.

Para 2022 como um todo, a produção industrial alemã foi 0,6% menor em termos ajustados ao calendário do que em 2021 e 5,0% menor do que no ano de 2019, pré-pandemia.





