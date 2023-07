Produção industrial cresce em 9 das 25 atividades em maio ante maio de 2022, afirma IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 12:10 Compartilhe

A alta de 1,9% na produção industrial em maio de 2023 ante maio de 2022 foi decorrente de avanços em nove dos 25 ramos industriais investigados na Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os principais impactos positivos partiram das indústrias extrativas (12,0%), derivados do petróleo e biocombustíveis (7,1%) e produtos alimentícios (5,8%).

Houve avanços relevantes também em outros equipamentos de transporte (23,9%), veículos automotores, reboques e carrocerias (2,8%) e impressão e reprodução de gravações (18,8%).

Na direção oposta, entre as 16 atividades em queda, as maiores contribuições negativas foram de produtos químicos (-6,4%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-16,7%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-13,6%). Outros impactos negativos importantes foram os de artigos do vestuário e acessórios (-9,6%), produtos de madeira (-15,3%), produtos de minerais não metálicos (-6,2%), produtos de metal (-4,4%), máquinas e equipamentos (-3,0%) e bebidas (-3,3%).

O índice de difusão, que mostra a proporção de produtos com avanço na produção em relação ao mesmo mês do ano anterior, passou de 35,9% em abril para 43,9% em maio.

