Produção industrial cresce em 19 das 25 atividades em maio ante abril, afirma IBGE

O avanço de 0,3% na produção industrial em maio ante abril foi resultado de expansões em 19 dos 25 ramos pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta terça-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As principais influências positivas foram os segmentos de derivados do petróleo e biocombustíveis (7,7%), veículos automotores, reboques e carrocerias (7,4%) e máquinas e equipamentos (12,3%). Os derivados de petróleo completam quatro meses seguidos de expansão na produção, período em que acumularam ganho de 15,0%. Já os veículos voltaram a crescer após uma perda acumulada de 2,6% nos meses de abril e março. A atividade de máquinas e equipamentos eliminou parte do recuo de 11,7% registrado no mês anterior.

Outras contribuições positivas relevantes para a média da indústria foram as das indústrias extrativas (1,2%), produtos de metal (6,1%), outros equipamentos de transporte (10,2%), metalurgia (2,1%), produtos diversos (6,6%) e couro, artigos para viagem e calçados (4,9%).

Na direção oposta, entre as seis atividades em queda, os principais impactos negativos partiram de produtos alimentícios (-2,6%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-9,7%). Alimentícios registraram o quinto mês seguido de queda na produção, com perda acumulada de 9,7% no período.

