Produção industrial cresce 0,3% em outubro, mas não compensa queda dos dois meses anteriores

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 9:49 Compartilhe

Por Isabel Versiani e Rodrido Viga Gaier

(Reuters) – A produção industrial brasileira cresceu 0,3% em outubro sobre o mês anterior, depois de dois meses de retração, mas a alta foi concentrada em poucos ramos e, no ano, o indicador ainda acumula queda e segue abaixo do patamar pré-pandemia, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.

Na comparação com outubro de 2021, a produção subiu 1,7%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de estabilidade na variação mensal e de alta de 1,6% na base anual.

No total, apenas 7 dos 26 ramos pesquisados tiveram crescimento.

As maiores influências positivas no mês foram produtos alimentícios, cuja produção aumentou 4,8%, recuperando parte da perda acumulada nos últimos dois meses, e metalurgia, com alta de 4,6%.

Entre as atividades cuja produção encolheu sobre o mês anterior, os destaques foram veículos automotores, com queda de 6,7%, máquinas e equipamentos (-9,1%) e bebidas (-9,3%).

No ano, a indústria acumula queda de 0,8% e, em 12 meses, recuo de 1,4%. O setor está 2,1% abaixo do patamar de fevereiro de 2020, pré-pandemia, e 18,4% abaixo do nível recorde marcado em maio de 2011.

“Ainda há uma predominância de retração das atividades e segue a perda de força do setor”, afirmou André Macedo, gerente da pesquisa, destacando que o desempenho de outubro não elimina a queda acumulada nos dois meses anteriores, de 1,3%.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias