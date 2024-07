Produção industrial cai 0,90% em maio ante abril, afirma IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 9:34 Para compartilhar:

A produção industrial caiu 0,90% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, informou na manhã desta quarta-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a maio de 2023, a produção caiu 1,00%. No acumulado do ano, a indústria teve alta de 2,50%.

No acumulado em 12 meses, houve alta de 1,30%, ante avanço de 1,50% até abril. O índice de Média Móvel Trimestral da indústria registrou baixa de 0,229% em maio, de acordo com o IBGE.

A Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) registrou redução em 16 dos 25 ramos industriais analisados em maio ante abril, conforme dados divulgados pelo IBGE. Em comparação a maio de 2023, houve redução de 14 dos 25 ramos.