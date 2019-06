Produção global de açúcar deve aumentar para 180,7 milhões de toneladas, diz USDA

Washington, 18 – A produção global de açúcar deve aumentar 1,8 milhão de toneladas (1%) na temporada 2019/20, para 180,7 milhões de toneladas, ante a temporada anterior disse o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em relatório divulgado na segunda-feira, 17, após o fechamento do mercado.

O USDA revisou para baixo a projeção anterior de 181 milhões de toneladas no ciclo 2019/20, mas manteve a previsão de colheita de 178,9 milhões de toneladas na safra 2018/19.

“A retomada do crescimento ocorre após o recorde de alta na produção em 2017/18, que manteve amplos estoques disponíveis no mercado global e pressionou os preços no mercado internacional de contratos futuros”, disse o USDA.

O departamento norte-americano considera que o Brasil irá reconquistar a liderança na produção mundial do adoçante na temporada 2019/20, deixando a Índia para trás.

Segundo a agência, na Índia “há muito pouco plantio de cana nas principais regiões produtoras de Karnataka e Maharashtra devido à escassez aguda de água”. Fonte: Dow Jones Newswires