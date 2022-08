Produção e vendas de veículos no Brasil crescem em julho, diz Anfavea

reuters 05/08/2022 - 10:21 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A produção de veículos no Brasil subiu 7,5% em julho ante o mês anterior, para 218.950 unidades, informou a associação de montadoras, Anfavea, nesta sexta-feira.

Na comparação com julho do ano passado, a produção saltou 33,4%, reduzindo a queda em 2022 para 0,2% sobre os primeiros sete meses de 2021.

As vendas cresceram 2,2% na comparação mensal e avançaram 3,7% ante julho do ano passado, para 181.994 unidades. No ano, os licenciamentos seguem em baixa (12%) na comparação com os sete primeiros meses de 2021, a 1,1 milhão de veículos, segundo os dados da Anfavea.

(Por Alberto Alerigi Jr.)