Produção e venda de veículos no Brasil recuam em junho ante maio

SÃO PAULO (Reuters) – As montadoras de veículos instaladas no Brasil produziram 203,6 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em junho, recuo de 1,1% sobre maio, mas crescimento de 21,5% na comparação com junho do ano passado, quando o setor era duramente atingido por falta de componentes.

No acumulado do semestre, o volume de veículos montado pela indústria no país, de 1,09 milhão de unidades, foi 5% menor do que o registrado na primeira metade de 2021, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela associação de montadoras, Anfavea.

Os licenciamentos também recuaram em junho na comparação mensal e caíram frente ao mesmo mês do ano passado. As baixas foram de 4,8% e 2,4%, respectivamente, para 178,1 mil unidades. No semestre, as vendas caíram 14,5%, para 918 mil veículos.

A Anfavea divulgou no início deste ano projeções de que as vendas cresceriam 8,5%, para 2,3 milhões de unidades em 2022, enquanto a produção avançaria 9,4%, para 2,46 milhões de veículos.

Em junho, as exportações de veículos montados no Brasil dispararam 41,2% sobre o mesmo período do ano passado, para 47,3 mil unidades. O acumulado na primeira metade de 2022 foi de 246,3 mil veículos, crescimento de 23% frente ao primeiro semestre de 2021.

(Por Alberto Alerigi Jr.; edição Paula Arend Laier)