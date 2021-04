Produção de veículos tem leve alta em março, diz Anfavea

SÃO PAULO (Reuters) – A produção de veículos no Brasil em março subiu 1,7% ante fevereiro e avançou 5,5% no comparativo com o mesmo mês do ano passado, informou a associação de montadoras, Anfavea, nesta quarta-feira.

A indústria produziu 200,3 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em março, acumulando no primeiro trimestre um volume de 597,8 mil unidades, alta de 2% sobre um ano antes.

As vendas subiram 13,1% ante fevereiro e 15,7% contra março de 2020, para 189,4 mil veículos, segundo os dados da Anfavea. No trimestre, o volume licenciado segundo a entidade foi de 527,9 mil unidades, queda de 5,4% ante os três primeiros meses do ano passado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

