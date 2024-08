Produção de trigo do PR deve atingir 3,1 milhões de t, diz Deral

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2024 - 12:08 Para compartilhar:

São Paulo, 30 – A safra de trigo no Paraná, principal produtor do cereal no Brasil, deve cair 14% em 2024, totalizando 3,1 milhões de toneladas, informou o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Em 2023, a safra foi de 3,6 milhões de toneladas. A queda é ainda maior em relação ao potencial máximo estimado de 3,8 milhões de toneladas (-18%).

A seca no norte do Paraná é o principal fator para a redução, diminuindo a produtividade média para menos de 2.000 kg por hectare, abaixo dos 2.583 kg/ha registrados no ano anterior.

Além da seca, as geadas também prejudicaram as lavouras, embora os danos completos ainda estejam sendo calculados. Segundo o Deral, espera-se que a atualização de setembro traga números mais precisos, à medida que a colheita avance nas áreas atingidas.

Em compensação, a produção de cevada no Estado teve menos impacto das condições climáticas adversas, com uma estimativa de 331,5 mil toneladas, um aumento de 19% em relação às 278 mil toneladas colhidas em 2023.