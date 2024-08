Produção de soja no PR deve atingir 22,3 milhões de t na safra 2024/25, diz Deral

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2024 - 14:08 Para compartilhar:

São Paulo, 29 – A produção de soja no Paraná na atual safra 2024/25 está estimada em 22,3 milhões de toneladas, um aumento de 20% em relação aos 18,56 milhões de toneladas da temporada anterior. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab), nesta quinta-feira, 29.

A área plantada deve atingir 5,8 milhões de hectares, um crescimento marginal de 0,5% em comparação com 5,786 milhões de hectares registrados na safra passada 2023/24. A produtividade média também deve se recuperar, passando de 3.208 kg/ha para 3.847 kg/ha, um aumento de aproximadamente 20%.

Segundo o Deral, a soja continua a dominar o cenário agrícola do Paraná, ocupando pouco mais de 90% da área cultivada entre os principais grãos do Estado. As regiões sul e norte concentram a maior parte do plantio, com 28,7% e 25,3% de participação, respectivamente.

Essas estimativas indicam uma recuperação significativa após a safra anterior, marcada por condições climáticas adversas que causaram impacto negativo na produtividade.

O plantio de soja no Paraná começará em 1º de setembro para a maioria das regiões, após o fim do vazio sanitário, medida adotada para controlar a ferrugem asiática. Em outras áreas, o início da semeadura está previsto para 20 ou 21 de setembro. Se for confirmada, será a maior safra de soja da história do Estado.