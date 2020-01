Produção de soja no Brasil em 2019/20 deve crescer 4,6%, diz Agroconsult

São Paulo, 9 – A produção de soja do Brasil em 2019/20 deve atingir 124,3 milhões de toneladas, aumento de 4,6% ante a temporada anterior, estimou a consultoria Agroconsult no lançamento do Rally da Safra 2020, no período da tarde desta quinta-feira, 9, em São Paulo. A área plantada deve ser de 36,7 milhões de toneladas, crescimento de 2,2% ante 2018/19. Já a produtividade deve chegar a 56,5 sacas por hectare, ante 55,2 sacas/ha no ciclo anterior.

Segundo o sócio-diretor da Agroconsult, André Pessôa, várias regiões foram beneficiadas por uma boa combinação de chuva e luminosidade, apesar do atraso inicial no plantio. “É a quarta safra seguida na faixa dos 55 sacas por hectare para cima. Mesmo com dificuldades climáticas em algumas regiões, pode-se dizer que consolidamos um patamar novo de produtividade nos últimos anos”, afirmou. “O Brasil vai colher uma safra dentro da normalidade. Não será nem excepcional nem uma safra ruim que a gente tenha que lamentar.”

Entretanto, ele destacou que o Rio Grande do Sul já tem perdas consolidadas. “Tivemos chuva irregular com baixos volumes em dezembro. Foi um período muito seco, com temperaturas muito elevadas, por muito dias.” Isso causou danos principalmente em áreas precoces. No sul do RS, houve seca de fato, e alguns produtores deixaram áreas sem plantar por falta de umidade suficiente. Com isso, a produtividade do Estado deve cair de 58,1 sacas por hectare para 54,2 sacas por hectare, segundo a Agroconsult.

Já em Mato Grosso e no Paraná a expectativa é de aumento da produtividade. No caso de Mato Grosso, o rendimento deve subir para 57,5 sacas por hectare, ante 57,0 sacas por hectare no ciclo anterior. No Paraná, a perspectiva é de 59,5 sacas por hectare, contra 51,3 sacas por hectare na safra 2018/19. Nos dois casos, as lavouras receberam chuvas adequadas ao longo do desenvolvimento.

O Rally da Safra 2020 vai a campo a partir do dia 14 de janeiro para avaliar as condições das lavouras nos doze principais Estados produtores: Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. Na 17ª edição do Rally serão 11 equipes em campo, das quais oito avaliarão as lavouras de soja até o fim do mês de março. Outras três irão a campo entre maio e junho para verificar as áreas de milho segunda safra. A expedição estima percorrer um total de 100 mil quilômetros neste ano.

Organizado pela Agroconsult, o Rally da Safra tem patrocínio de Santander, FMC, Corteva Agriscience, VLI, Firestone, Tokio Marine, com apoio da FIESP e Fundação Agrisus.