Produção de soja do RS na safra 2024/25 deve crescer 18,6%, diz Emater

02/12/2024 - 8:25

São Paulo, 2 – A produção de soja no Rio Grande do Sul na atual safra 2024/25 pode alcançar 21,6 milhões de toneladas, o que corresponde a um aumento de 18,59% em comparação com o ciclo anterior 2023/24, segundo levantamento da Emater/RS. A estimativa foi apresentada no sábado, 30, durante a Fenasoja, em Santa Rosa.

O diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera, salientou que a oleaginosa deve ocupar 6.811.344 hectares no Estado, com aumento de 1,54% em relação à safra anterior. A produtividade esperada é 13,17% superior à obtida no ano passado, podendo atingir 3.179 kg/ha.

Segundo a Emater, as lavouras semeadas no fim de outubro e início de novembro apresentam boa germinação e estande adequado. Aquelas plantadas a partir da segunda quinzena de novembro, com períodos de poucas chuvas, apresentaram algumas falhas de germinação, mas sem comprometer o estande da lavoura.

Na região de abrangência do Escritório Regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, a área de produção de soja na safra 2024/25 deve ser de 779.119 hectares, com produtividade esperada de 3.132 kg/ha e produção de 2.440.201 toneladas da oleaginosa.

Até o momento, já foi concluída a operação de plantio em 58% da área projetada para a região de Santa Rosa, com evolução de 13% da área plantada se comparada com a semana anterior. O porcentual está abaixo da média do Estado, que está em 65%.