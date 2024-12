Produção de Prosecco DOC na Itália bate recorde em 2024

TREVISO, 28 DEZ (ANSA) – A produção de Prosecco com denominação de origem controlada (DOC) bateu recorde em 2024, com 660 milhões de garrafas, um crescimento de 7% em relação ao ano anterior.

O balanço foi divulgado pelo consórcio de produtores do espumante mais famoso da Itália, que é feito com uvas cultivadas nas colinas da região do Vêneto, norte do país.

As 660 milhões de garrafas representam um valor de 3,6 bilhões de euros (R$ 23,22 bilhões) e quase 25% da produção de vinhos com denominação de origem controlada na Itália.

As vinícolas também comemoraram o crescimento de 20% na fabricação da variante rosé, que chegou a 60 milhões de garrafas, quase 10% do total.

“Olhamos para 2025 com confiança e empenho renovado, cientes de que nosso sucesso depende do trabalho de todos os atores da cadeia produtiva”, disse o presidente do consórcio, Giancarlo Guidolin. (ANSA).