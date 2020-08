Produção de petróleo e gás em julho sobe 2% ante junho, diz ANP

A produção de petróleo no Brasil subiu 2% entre junho e julho, para 3,898 milhões de barris diários de óleo equivalente (boe/d, que soma petróleo e gás), sendo 3,078 milhões de barris de petróleo – mais 2,1% contra o mês anterior -, e 130,3 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, 1,4% a mais que em junho, segundo o painel dinâmico da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Desse total, mais de 70% já é produzido na região do pré-sal, ou 2,738 milhões de boe/d.

O campo de Lula, no pré-sal da bacia de Santos, corresponde à metade da produção do País, com 1,2 milhão de barris de petróleo por dia, seguido do campo de Búzios, com 470 mil b/d.

A queima de gás subiu 27,7% em julho, para 4 milhões de metros cúbicos diários, informou a ANP.

